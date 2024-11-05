Украину охватил ужас ожидания самых мощных бомбардировок крылатыми ракетами Х-101: удары по Украине на сегодня, 5 ноября Юлия СоколоваУкраинские СМИ обеспокоились тем, что ровно два месяца Россия не применяет крылатые ракеты Х-101.
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