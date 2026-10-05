БПЛА Supercam заинтересовали гостей ADEX 2026 в жарком Азербайджане

Иностранцы на выставке ADEX 2026 в Баку проявили интерес к российским БПЛА Supercam S350 и S180. Делегации из Азербайджана, Казахстана и Белоруссии изучали возможности адаптации технологий под жаркие условия и противодействие радиоэлектронным препятствиям.