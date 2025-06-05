Группу сторонников экстремистского движения задержали в Иркутской области

В Черемхово и Иркутске полицейские задержали сторонников криминальной субкультуры. В МВД поступила оперативная информация о том, что группа людей распространяла преступные традиции и идеологию движения, запрещенного на территории России.
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