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Козлов не вел переговоров с «Металлургом» – он продолжит работу в «Салавате» («БИЗНЕС Online»)

Главный тренер « Салавата Юлаева » Виктор Козлов не перейдет в «Металлург». Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что Козлов сменит в магнитогорском клубе отстраненного сегодня от работы Андрея Разина .

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