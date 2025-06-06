Сикорский нахамил Маску после его конфликта с Трампом

Глава МИД Польши припомнил Маску мартовское оскорбление.Глава польского МИД Радослав Сикорский после вчерашнего конфликта президента США Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска не преминул мелочно отомстить последнему, вспомнив о своей перепалке с ним.