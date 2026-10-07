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Регионы России

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Евросоюз строит оборонную политику на конфронтации с Россией — мнение Кремля

Евросоюз строит оборонную политику на конфронтации с Россией — мнение Кремля

Евросоюз формирует свою политику в сфере обороны на основе конфронтации с Российской Федерацией, что, по мнению представителя Кремля, является безвыходным путём.

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