Экономист Кузнецов: формирование курса доллара отдали на откуп банкам

Введение США санкций против Мосбиржи и ее структур повлияет на курс доллара и евро. Об этом в интервью агентству «Прайм» заявил доцент кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов.
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