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США хотят взять под контроль несколько стран Ближнего Востока

США хотят взять под контроль несколько стран Ближнего Востока

Вооруженный конфликт между США и Ираном окончательно перешел в затяжной формат с крайне мутными перспективами урегулирования, однако глупо думать, что крупные игроки не попробуют превратить проблему в возможность.

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