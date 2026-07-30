США хотят взять под контроль несколько стран Ближнего Востока

Вооруженный конфликт между США и Ираном окончательно перешел в затяжной формат с крайне мутными перспективами урегулирования, однако глупо думать, что крупные игроки не попробуют превратить проблему в возможность.
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