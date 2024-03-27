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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Тренер хоккейной команды рассказал, как спасал раненых во время теракта в "Крокусе"

Тренер хоккейной команды рассказал, как спасал раненых во время теракта в "Крокусе"

Беременная девушка, которую он отвез в больницу, вспоминала по дороге, что происходило в первые минуты стрельбы Бывший профессиональный хоккеист, тренер любительской московской команды "Мегалодон" Тимур Бараев рассказал "Толку", что подъехал к "Крокус Сити Холлу" через минуту после начала стрельбы и сразу начал спасть раненых.

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