Тренер хоккейной команды рассказал, как спасал раненых во время теракта в "Крокусе"

Беременная девушка, которую он отвез в больницу, вспоминала по дороге, что происходило в первые минуты стрельбы Бывший профессиональный хоккеист, тренер любительской московской команды "Мегалодон" Тимур Бараев рассказал "Толку", что подъехал к "Крокус Сити Холлу" через минуту после начала стрельбы и сразу начал спасть раненых.
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