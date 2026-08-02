Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Освобождение Красного Кута приблизило российские войска к Дружковке

Освобождение Красного Кута приблизило российские войска к Дружковке

На южных подступах к Дружковке группировка «Центр» создает плацдарм для дальнейшего наступления, а также подходит к трассам, через которые ВСУ снабжают свои формирования, как в самом городе, так и пригородах.

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