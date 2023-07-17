Известные концепты истребителя NGAD (США)

Концепт истребителя NGAD от Lockheed Martin В течение нескольких последних лет ВВС США и смежные организации прорабатывают вопрос создания перспективного истребителя, относимого к следующему 6 поколению.
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