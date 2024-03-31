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Первенство России старшего возраста. Пестова и Лагутов, Загребаева и Башуров, Дрожжина и Тельнов представят ритм-танцы

Первенство России старшего возраста Казань Танцы на льду, КМС Начало – 18:30 по московскому времени. Участники Дарья Дрожжина – Иван Тельнов Зоя Пестова – Сергей Лагутов Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин Эвелина Валиева – Игнат Пахомов София Загребаева – Венемиан Башуров Мария Сорокина – Арсений Антропов Ева Плесовских – Марк Желтышев Мария Фефелова – Артем Валов Полина Пантелеева – Георгий Трубкин Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян Вероника Шульпина – Глеб Солович Анна Соболева – Матвей Чуркин Ирина Скопина – Дмитрий Симонов Анна Елисеева – Михаил Числов ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено позже.

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