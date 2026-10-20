Жительница Красноармейского округа Марина Уфимцева вырастила тыкву по имени Барбара весом 322 кг. Со своим детищем она заняла третье место в номинации «Самая большая тыква – 2026» на международном конкурсе гигантских тыкв и овощей «АгроГиганты-2026», – сообщает www.
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