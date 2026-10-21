На одного пользователя теперь приходится около 18 исходящих сообщений в месяц За январь–сентябрь 2026 года объём голосового трафика в сети «МегаФона» увеличился на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число исходящих SMS — на 84%.