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Валуев: "Можно спорить, но у нас своя любовь ко всему. Даже к Родине"

Валуев: "Можно спорить, но у нас своя любовь ко всему. Даже к Родине"

vk.com/nickvaluevОдин из читателей конференции Валуева по имени Аркадий из Москвы написал ему следующее: «Николай, только что прошла дата 22 июня — день начала Великой Отечественной Войны, когда гитлеровцы напали на нас подло и без предупреждения.

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Геннадий Бережнов
Это и ежу понятно, что у них всё своё, начиная с з\п и патриотизма!

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