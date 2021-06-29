Валуев: "Можно спорить, но у нас своя любовь ко всему. Даже к Родине"

vk.com/nickvaluevОдин из читателей конференции Валуева по имени Аркадий из Москвы написал ему следующее: «Николай, только что прошла дата 22 июня — день начала Великой Отечественной Войны, когда гитлеровцы напали на нас подло и без предупреждения.