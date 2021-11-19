Яблоки снижают риск возникновения рака

Недавние исследования показали, что олигосахариды уничтожают до 46% раковых клеток толстой кишки. Причем, в отличие от токсичных препаратов химиотерапии, олигосахариды представляют собой природные соединения, которые не имеют побочных эффектов.
Недавние исследования показали, что олигосахариды уничтожают до 46% раковых клеток толстой кишки. Причем, в отличие от токсичных препаратов химиотерапии, олигосахариды представляют собой природные соединения, которые не имеют побочных эффектов.
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