Яндекс Практикум, + 1 навык по той же цене при покупке курса по анализу данных

+ 1 навык по той же цене при покупке курса по анализу данных from Яндекс Практикум Terms: "Распространяется на курсы: «Аналитик данных расширенный», «Специалист по Data Science расширенный», «Системный аналитик расширенный», «Бизнес аналитик расширенный»" Validity period: от 03.