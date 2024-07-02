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Яндекс Практикум, + 1 навык по той же цене при покупке курса по анализу данных

Яндекс Практикум, + 1 навык по той же цене при покупке курса по анализу данных

+ 1 навык по той же цене при покупке курса по анализу данных from Яндекс Практикум Terms: "Распространяется на курсы: «Аналитик данных расширенный», «Специалист по Data Science расширенный», «Системный аналитик расширенный», «Бизнес аналитик расширенный»" Validity period: от 03.

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