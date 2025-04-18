В Хабаровском крае полицейские и общественники посетили семьи, нуждающиеся в профилактической поддержке

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г. Хабаровску старший лейтенант полиции Анна Федосеева и заместитель председателя общественного совета при городском управлении полиции вышли в рейд по семьям, которые находятся в зоне социального риска.