«Арсенал» не уступил «Баварии» впервые за 4 матча. Три предыдущих мюнхенцы выиграли с общим счетом 15:3

Команды сыграли вничью со счетом 2:2 в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Во всех трех предыдущих играх, прошедших 4 апреля 2015 года, 15 февраля 2017-го и 7 марта 2017-го, мюнхенцы побеждали со счетом 5:1.
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