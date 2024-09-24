В округе обновили парки и скверы

Префект Гаджимурад Изутдинов рассказал, как меняется САО Фото пресс-службы префектуры САО Префект Северного округа Гаджимурад Изутдинов ответил на вопросы редакции о том, как меняется САО, какие перемены нас ждут в будущем.
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