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За рулем

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За пользование смартфоном на пешеходном переходе введут гигантский штраф

За пользование смартфоном на пешеходном переходе введут гигантский штраф

Итальянские власти готовят серьезные изменения в Правилах дорожного движения, которые в первую очередь касаются не водителей, а пешеходов.

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