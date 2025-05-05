Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Майская Черноморская побудка

Майская Черноморская побудка

Сводка Минобороны РФ 03 мая 2025 г.: В течение прошедшей ночи с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 96 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 47 БПЛА — над территорией Краснодарского края, 9 БПЛА — над территорией Ростовской области, 8 БПЛА — над территорией Брянской области, 8 БПЛА — над территорией Курской области, 2 — над территорией Белгородской области.

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