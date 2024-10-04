Можно ли улучшить память: ученые нашли несколько способов – помогают

Считается, что улучшить память можно с помощью тренировок, для чего достаточно учить стихи.Ученые советуют не останавливаться на этом, так как во многом здоровье мозга и память в частности зависит от диеты и образа жизни.
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