Полпредом омского губернатора в девяти районах области назначен бывший пограничник Дмитрий Бобров (на фото).
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Полпредом омского губернатора в девяти районах области назначен бывший пограничник Дмитрий Бобров (на фото).