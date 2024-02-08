Зимняя встряска: чего ждать от Спартакиады сильнейших

В пяти регионах России — Челябинской, Свердловской, Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях — с 9 по 18 февраля пройдут турниры под общим брендом «Спартакиада сильнейших» по 16 олимпийским видам спорта.
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