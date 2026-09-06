Работу в овощном магазине признали идеальной для людей после 60 лет

Житель Нью-Йорка Роберт Соломон в возрасте старше 60 лет устроился работать в овощной магазин и назвал этот труд лучшим в своей жизни.
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