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Царьград

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Работу в овощном магазине признали идеальной для людей после 60 лет

Работу в овощном магазине признали идеальной для людей после 60 лет

Житель Нью-Йорка Роберт Соломон в возрасте старше 60 лет устроился работать в овощной магазин и назвал этот труд лучшим в своей жизни.

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