Гастроэнтеролог Соколов напомнил о вреде минеральной воды при болезни почек

Минеральная вода вода обладает массой полезных свойств, но имеет ряд противопоказаний. Об этом напомнил врач-гастроэнтеролог Андрей Соколов, слова которого приводят «Кубанские новости».
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