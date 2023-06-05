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Гастроэнтеролог Соколов напомнил о вреде минеральной воды при болезни почек

Гастроэнтеролог Соколов напомнил о вреде минеральной воды при болезни почек

Минеральная вода вода обладает массой полезных свойств, но имеет ряд противопоказаний. Об этом напомнил врач-гастроэнтеролог Андрей Соколов, слова которого приводят «Кубанские новости».

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