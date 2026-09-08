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Газета.ру

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SHOT: Лариса Долина поселилась в квартире беглого музыканта-мошенника

SHOT: Лариса Долина поселилась в квартире беглого музыканта-мошенника

Лариса Долина будет жить в квартире американского пианиста, которого подозревают в мошенничестве на 5 млрд рублей.

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