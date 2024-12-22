 В Рыльске завершены неотложные ремонтно-восстановительные работы

<p style="text-align:justify"><strong>В ночь с 21 на 22 декабря врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что неотложные ремонтно-восстановительные работы в пострадавшем от атаки ВСУ городе Рыльске завершены.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)