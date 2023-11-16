Собянин: Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

По результатам Global Cities Index 2023 Москва занимает седьмое место среди 156 мегаполисов Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что столица вошла в топ-10 самых культурных городов мира и заняла первое место среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций.