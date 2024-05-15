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Военное обозрение

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Киев пытается добиться от Вашингтона разрешения на удары американским оружием по международно признаваемой территории РФ

Киев пытается добиться от Вашингтона разрешения на удары американским оружием по международно признаваемой территории РФ

Киевские власти пытаются уговорить администрацию США снять запрет на использование американского оружия по российской территории.

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