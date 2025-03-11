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Царьград

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил критику Зеленского и родственника

Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил критику Зеленского и родственника

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отвергает критику двоюродного брата в вопросе его позиции по Украине и отношению к Зеленскому.

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