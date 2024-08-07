Лекция «Сумасшедший или гений? Психопатология Сальвадора Дали»

Ведущим лекции выступит профессиональный врач-психиатр и психотерапевт Василий Бейнарович. Он познакомит гостей выставки с таким разделом клинической медицины, как психопатология, и по крупицам разберёт личность Сальвадора Дали.
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