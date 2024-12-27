Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 776 подписчиков

Глава МЧС назвал регионы, подверженные риску стихийных бедствий в 2025 году

Глава МЧС назвал регионы, подверженные риску стихийных бедствий в 2025 году

Предварительная оценка весеннего половодья будет доступна в феврале.В 2025 году в список регионов, подверженных угрозе стихийных бедствий, вошли Курганская, Тюменская и Мурманская области, Забайкалье, Тува, а также Хабаровский и Приморский край.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх