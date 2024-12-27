Глава МЧС назвал регионы, подверженные риску стихийных бедствий в 2025 году

Предварительная оценка весеннего половодья будет доступна в феврале.В 2025 году в список регионов, подверженных угрозе стихийных бедствий, вошли Курганская, Тюменская и Мурманская области, Забайкалье, Тува, а также Хабаровский и Приморский край.