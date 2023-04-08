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"Ференцварош" Черчесова не может победить 7 матчей подряд

"Ференцварош" Черчесова не может победить 7 матчей подряд

В субботу венгерский "Ференцварош" проиграл "Пакшу" (2:3) в матче 26-го тура чемпионата страны. Этот матч стал для подопечных российского тренера Станислава Черчесова уже седьмым подряд без побед (две игры закончились ничьей, пять были проиграны).

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