"Ференцварош" Черчесова не может победить 7 матчей подряд

В субботу венгерский "Ференцварош" проиграл "Пакшу" (2:3) в матче 26-го тура чемпионата страны. Этот матч стал для подопечных российского тренера Станислава Черчесова уже седьмым подряд без побед (две игры закончились ничьей, пять были проиграны).