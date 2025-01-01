Россия прекратила поставки газа в Европу через Украину

Прекращен транзит российского газа в Евросоюз через Украину. Пятилетний договор на поставку между компаниями "Газпром" и "Нафтогаз Украины", действовавший ранее при долгосрочных соглашениях с рядом европейских партнеров, официально закончился.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии