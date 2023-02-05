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"В качестве искупления вины": Продюсер предложил Шевчуку отправиться на передовую

"В качестве искупления вины": Продюсер предложил Шевчуку отправиться на передовую

Царьград ФОТО: ANTON BELITSKY/GLOBALLOOKPRESS Юрий Шевчук мог бы заслужить прощение за свои высказывания, но для этого ему придётся отправиться на передовую.

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