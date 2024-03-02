Профессор назвал смертельную ошибку заболевших ОРВИ: До 4 млн погибших в год

Профессор Владимир Никифоров назвал смертельную ошибку людей, которые болеют ОРВИ. В рамках пресс-конференции, посвящённой эпидемиологическому сезону респираторных заболеваний, медики подняли самые острые вопросы.
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