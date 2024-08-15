🇷🇺Россия - это сила духа, мужество! Смелые храбрые ребята, Храни Вас бог, победа будет за нами!🙏 #Россия #ВСРФ #СВО.
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🇷🇺Россия - это сила духа, мужество! Смелые храбрые ребята, Храни Вас бог, победа будет за нами!🙏 #Россия #ВСРФ #СВО.
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