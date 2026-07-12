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Джикия после победы над «Спартаком»: «Всегда приятно выходить против бывшей команды. У меня хорошие отношения с клубом»

Защитник « Локомотива » Георгий Джикия после победы над «Спартаком» в товарищеском матче (2:0) рассказал об отношении к играм против бывшей команды.

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