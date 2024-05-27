Очередь в поликлинике продвигалась очень медленно. Бабушки заходили в кабинет к лор-врачу и пропадали там чуть не на час.
Старая жена...
Комментарии
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ВераВерная
Интересная история, может быть, случается и так...Раз все счастливы, пусть так и будет.
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17 час.
Элеонора Коган
Да, история душевная. И трогательная. Да, Наташа всё сделала правильно, поняла, что вовремя надо уйти, т.к. детей она ему родить уже не сможет А теперь у Димы есть семья и дети и он счастлив, а с Наташей можно просто и по дружески общаться. И всё же он молодец, не бросил её в трудную минуту и выходил.
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14 час.
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