Старая жена...

Элеонора Коган

Да, история душевная. И трогательная. Да, Наташа всё сделала правильно, поняла, что вовремя надо уйти, т.к. детей она ему родить уже не сможет А теперь у Димы есть семья и дети и он счастлив, а с Наташей можно просто и по дружески общаться. И всё же он молодец, не бросил её в трудную минуту и выходил.