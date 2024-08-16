«Мне вновь публично давали понять, что я – никто», — муж заявил о разводе с Орбакайте

Каждый из браков Кристины Орбакайте сильно отличался от другого и играл на контрастах. Если с Пресняковым все было еще по-детски наивно, то с нынешним мужем Земцовым Кристина чувствует стабильность, осознанность, почву под ногами.
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