Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию

По словам главы комитета Совфеда по регламенту Тимченко, политик решил заняться здоровьем и отдыхом Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко досрочно слагает полномочия по собственному желанию.
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