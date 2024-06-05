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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию

Сенатор от Белгорода досрочно сложил полномочия по собственному желанию

По словам главы комитета Совфеда по регламенту Тимченко, политик решил заняться здоровьем и отдыхом Сенатор, экс-глава Белгородской области Евгений Савченко досрочно слагает полномочия по собственному желанию.

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