«Спартак» проиграл «Динамо», Усик вновь сильнее Джошуа, Россию не вернут в турниры ИИХФ, 1-я победа «Локо», «Арсенал» и «Реал» в порядке и другие новости утра

Доброе утро! Начинаем воскресенье с дайджеста ☀️ 1. В московском дерби «Динамо» выиграло у «Спартака» (1:0), забив на 27-й минуте после ошибки Наиля Умярова.
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