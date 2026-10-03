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Медведев заявил о прямой помощи Ирану

В условиях конфликта вокруг Исламской Республики Иран Россия оказывала ему поддержку, предпринимая дипломатические меры, а также в отдельных ситуациях препятствуя принятию резолюций Совета Безопасности ООН, которые могли бы легитимизировать нанесение ударов по территории Ирана.

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