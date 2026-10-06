Дептранс предупредил о возможных ограничениях движения в Москве в течение дня

Во вторник, 6 октября, в Центральном и Западном административных округах Москвы могут временно ограничить проезд на отдельных участках.
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