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Крайдер набрал 500-е очко в НХЛ и вышел на 3-е место по голам в истории «Рейнджерс» (281)

Крайдер набрал 500-е очко в НХЛ и вышел на 3-е место по голам в истории «Рейнджерс» (281)

Форвард клуба из Нью-Йорка сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:1).  В активе 32-летнего американца стало 24 (16+8) очка в 28 играх в этом сезоне.

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