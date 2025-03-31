Может ли превентивное омоложение стать ключом к «вечной молодости»

Сегодня превентивным омоложением занимается целый пул специалистов: врачи longevity-медицины, биохакеры, нутрициологи, спортивные физиологи, дерматологи-эстетисты, а также исследователи, работающие над изучением микробиоты, эпигенетики, метаболизма и других ключевых направлений науки о долголетии.
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