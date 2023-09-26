В новгородской деревне Подберезье полностью сгорел одноэтажный жилой дом

Как сообщила в своём телеграм-канале пресс-служба Главного управления МЧС по Новгородской области, сообщение о пожаре в деревне Подберезье Новгородского района в экстренные службы поступило во вторник 26 сентября в 16.
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