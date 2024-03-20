На Камчатке наградят лучших сельских работников культуры

На Камчатке подвели итоги профессионального состязания к предстоящему празднованию Дня работника культуры: условия конкурса подразумевают выбор четырех победителей из каждого региона, пишет издание “Администрация Камчатского края”.
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